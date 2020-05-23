В России детям без прививок могут запретить ходить в детский сад и школу
Совет Федерации предложил ввести поправки в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которому детей без прививок не будут допускать в детские садики и школы
Совет Федерации предложил ввести поправки в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которому детей без прививок не будут допускать в детские садики и школы.
Согласно предлагаемым поправкам, в школы и дошкольные учреждения не будут пускать детей, которые не были привиты в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок. Одновременно с этим сенаторы предлагают расширить перечень обязательных прививок, включенный в национальный календарь, сообщает ТАСС.
Инициатива Совета Федерации может быть связана с растущей популярностью движения антипрививочников, из-за чего во многих странах был зафиксирован рост заболеваемостью корью и коклюшем.
Сейчас в национальный календарь прививок входят вакцины против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки).
Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям также предусматривает вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.