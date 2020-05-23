Противомалярийный препарат, используемый для лечения COVID-19, увеличивает риск смерти от коронавируса
Препарат от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохин, который в некоторых случаях применяется при лечении коронавируса, создает дополнительную угрозу смерти пациента из-за осложнений на сердечно-сосудистую систему
Препарат от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохин, который в некоторых случаях применяется при лечении коронавируса, создает дополнительную угрозу смерти пациента из-за осложнений на сердечно-сосудистую систему. Такой побочный эффект препарата выявили в ходе изучения статистики по лечению коронавирусных пациентов противомалярийным препаратом, сообщает «Медуза» со ссылкой на медицинское издание Lancet.
Ученые проанализировали данные 96 тысяч пациентов из 671 больницы в разных городах мира. 14 888 пациентов получали гидроксихлорохин или хлорохин в сочетании с антибиотиками или без них, а 81 144 пациента, которым не давали эти лекарства, были выделены в контрольную группу.
Специалисты выяснили, что смертность в контрольной группе составила 9,3%, а смертность в группах, принимавших противомалярийные лекарства — от 16 до 23,8%. Причиной смерти большинства пациентов стали проблемы сердечно-сосудистой системы, а именно, аритмия.
Напомним, что в апреле российское правительство разрешило лечить пациентов с коронавирусом COVID-19 противомалярийным препаратом гидроксихлорохин. Аналогичный препарат «для профилактики коронавируса» принимал и президент США Дональд Трамп. При этом Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовало применять гидроксихлорохин только в больничных условиях.