В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 9 434 человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 23 мая увеличилось до 335 882 человек. Из них на сегодняшний день полностью излечилось 107 936 человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 23 мая увеличилось до 335 882 человек. Из них на сегодняшний день полностью излечилось 107 936 человек.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 9 434 новых случаев заражения COVID-19. Также сообщается о смерти 139 человек. Всего от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 3 388 человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 3 190 новых случаев заражения (всего за весь период было выявлено 161 397 заболевших), в Московской области - 846 (32 653), в Петербурге - 363 (12 955), в Нижегородской области - 211 (7 826), в Дагестане - 127 (3 982), в Свердловской области - 171 (3 614), в Ростовской области - 353 (3 417), в Калужской области - 125 (3 123), а в Красноярском крае - 148 (3 119).
В Ростовской области резкий рост числа заболевших обусловлен вспышкой коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате. Там COVID-19 официально подтвердился у 270 человек.