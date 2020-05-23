В Ненецком АО начались протесты против объединения с Архангельской областью
В столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре уже несколько дней проходят акции протеста против планов властей объединить регион с Архангельской областью. Противники объединения намерены также направить письмо на имя президента Владимира Путина
В столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре уже несколько дней проходят акции протеста против планов властей объединить регион с Архангельской областью. Противники объединения намерены также направить письмо на имя президента Владимира Путина с требованием отказаться от слияния округа и области.
Жители Ненецкого АО, который находится за Полярным кругом, опасаются, что после объединения с Архангельской областью они лишатся большинства «северных» льгот, а коренное население ненцы потеряют свою идентичность. Некоторые жители прямо называют планы по объединению рейдерским захватом Ненецкого АО. Против идеи слияния регионов выступили даже представители «Единой России».
Портал Znak.com сообщает, что врио главы Ненецкого АО Юрию Бездудному не удалось переубедить депутатов от партии власти, поэтому в Нарьян-Мар вылетел секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. Изменят ли нарьян-марские единороссы свою позицию по вопросу объединения с Архангельской областью, станет известно уже в ближайшее время.
Напомним, что 13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого АО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить субъекты в один. Власти при этом обещают провести референдум, чтобы узнать мнение людей на этот счет. Однако уже сейчас в рабочей группе отмечают «крайне негативные настроения жителей НАО» из-за предстоящего объединения.
Также стало известно, что состава рабочей группы вышли депутат окружного парламента Андрей Ружников и депутат совета Заполярного района Кирилл Фролов, а президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» Юрий Хатанзейский взял самоотвод.
Кирилл Фролов (ЛДПР) отметил, что рабочая группа по объединению регионов превратилась в закрытый клуб, куда входят только лояльные политики и общественные деятели. По его словам, ворое заседание прошло в «тесном кружочке», о третьем заседании мы вообще случайно узнали. Журналистов на эти заседания тоже не пускают. Фролов также отметил, что руководство ЛДПР из Москвы полностью поддерживает объединение, поскольку так решили в Кремле.