23 мая 01:45
В Ростовской области в психоневрологическом интернате 270 человек заразились коронавирусом
Столь быстрому распространению опасной инфекции способствовал закрытый тип учреждения, где большое количество человек круглосуточно находятся в тесном контакте друг с другом. Сейчас интернат закрыт на карантин
Фото: kg-rostov.ru
В Ростовской области в Сальском психоневрологическом интернате у 270 человек выявили коронавирусную инфекцию. Глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что диагноз у всех 270 человек на сегодняшний день официально подтвержден.
Среди заразившихся 23 сотрудника интерната, а все остальные заболевшие – это подопечные.
Столь быстрому распространению опасной инфекции способствовал закрытый тип учреждения, где большое количество человек круглосуточно находятся в тесном контакте друг с другом. Сейчас интернат закрыт на карантин.
По данным на 22 мая, в Ростовской области зарегистрировано 3 064 случая заражения коронавирусом, 34 человека скончались.