23 мая 00:45
Baza сообщает о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова, госпитализированного с подозрением на COVID-19
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который, предположительно, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирусную инфекцию, находится в тяжелом состоянии
Фото: ТАСС
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который, предположительно, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирусную инфекцию, находится в тяжелом состоянии.
Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что Рамзан Кадыров заразился еще две-три недели назад, когда навещал в больнице главу Урус-Мартановского района Валида Абдурешидова. У чиновника была диагностирован коронавирус.
Со временем Кадыров стал чувствовать себя хуже, но списывал свое состояние на «обычное ОРВИ». Позже стало известно, что главу Чечни госпитализировали в московскую больницу с поражением легких и подозрением на COVID-19.
В пресс-службе Рамзана Кадырова информацию о состоянии его здоровья не комментируют.