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23 мая 00:15

На сайте Avito выставили на продажу яхту из расследования «Он вам не Димон»

На сайте Avito выставлена на продажу яхта премиум-класса Princess 85MY 2009 года выпуска. По данным СМИ, это судно принадлежало бывшему главе правительства, а сейчас зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву

На сайте Avito выставили на продажу яхту из расследования «Он вам не Димон»

На сайте Avito выставлена на продажу яхта премиум-класса Princess 85MY 2009 года выпуска. По данным СМИ, это судно принадлежало бывшему главе правительства, а сейчас зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что сейчас объявление о продаже яхте Медведева за 134 млн рублей уже удалено с Avito, но сохранилось в кэше Google.

В объявлении говорилось, что глиссирующая яхта премиум-класса Princess 85MY 2009 года выпуска сейчас стоит в Имеретинском порту Сочи. На яхте имеются 5 кают, а в целом она рассчитана на 12 пассажиров. В носовой части располагается vip-каюта с кроватью king-size и полноценной гардеробной. Также на судне имеется свой бар и просторная гостиная.

В знаменитом расследовании ФБК «Он вам не Димон» о тайных активах Дмитрия Медведева говорилось, что эта яхта принадлежала премьеру с 2009 по 2015 год и называлась «Фотиния» в честь супруги чиновника Светланы (такое имя ей дано при крещении). В 2015 году г-н Медведев сменил эту яхту на более роскошную - стоимостью 865 млн рублей.

Старую яхту купил свояк президента Владимира Путина Николай Шамалов и переименовал судно в «Татьяну» в честь своей жены. Теперь же судно ищет нового хозяина.

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