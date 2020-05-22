Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил пропускной режим
В Московской области с 23 мая отменяется режим цифровых пропусков, которые необходимо было оформлять для передвижения на личном или общественном транспорте. Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Воробьев
В Московской области с 23 мая отменяется режим цифровых пропусков, которые необходимо было оформлять для передвижения на личном или общественном транспорте. Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что для поездок в Москву жителям области необходимо будет оформлять пропуска на портале mos.ru. «В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», - сообщил Андрей Воробьев.
Напомним, ранее в Москве действовали пропуска, выданные в Подмосковье, а в области - московские. Глава Подмосковья отметил, что радости пропуска никому не доставили, но результат дали.
Андрей Воробьев также сообщил, что в общественных местах и в транспорте граждане пока обязаны носить защитные маски и перчатки. При этом он пообещал снижать цены на средства индивидуальной защиты, по крайне мере, устанавливать льготные цены на них для пенсионеров.