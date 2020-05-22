Мэр Москвы заявил о необходимости сохранять цифровые пропуска и режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продления ограничений, которые были введены в городе для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. В последний раз ограничения продлевались до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продления ограничений, которые были введены в городе для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. В последний раз ограничения продлевались до 31 мая.
Собянин заявил, что продолжать проводить строгие меры необходимо. Это санитарная изоляция, самоограничения, масочный и пропускной режимы.
«Сохранение ограничительных мер будет гарантией того, что ситуация в городе не ухудшится. «Это <…> позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», - заявил Собянин.
Напомним, ранее мэр Москвы заявил о первом этапе смягчения карантинных ограничений. На следующей неделе в столице возобновят работу МФЦ и каршеринг.