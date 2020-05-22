Депутат Валерий Рашкин попросил СКР проверить информацию о заражении COVID-19 врачей больницы Реутова
Коммунист в совеем обращении отмечает, что на официальном сайте телевидения Раменского граждане регулярно задают вопросы с просьбами объяснить массовые заражения медицинского персонала коронавирусной инфекцией
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия главного врача центральной больницы Реутова, а также чиновников города, главы Раменского района и руководства подмосковного Минздрава в связи с информацией о заражении медиков коронавирусом.
Коммунист в совеем обращении отмечает, что на официальном сайте телевидения Раменского граждане регулярно задают вопросы с просьбами объяснить массовые заражения медицинского персонала коронавирусной инфекцией. Рашкин отмечает, что из содержания этих вопросов можно сделать однозначный вывод о том, что люди в курсе ситуации со вспышкой коронавируса в больнице.
Валерий Рашкин также ссылается на публикацию издания «Медуза» о заражении COVID-19 врачей реутовской центральной больницы. В этой статье сообщалось о заражении 50 сотрудников из-за отсутствия средств индивидуальной защиты, а также об отказе руководства закрыть больницу на карантин.