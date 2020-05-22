Около 30% российских медиков сообщили об указании ставить при ковидной пневмонии другой код болезни
Треть российских медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, сообщили об указаниях руководства в случае диагностирования у пациента ковидной пневмонии ставить в документах код другой болезни
Треть российских медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, сообщили об указаниях руководства в случае диагностирования у пациента ковидной пневмонии ставить в документах код другой болезни.
«Медуза» со ссылкой на результаты опроса в приложении «Справочник врача» (участвовали 509 медиков) сообщает, что 23,4% медиков заявили, что их больницы не готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирус. Еще 16,1% опрошенных медиков заявили, что их больницы не справляются с большим числом пациентов.
40% медицинских работников рассказали, что им не хватает защитных средств, а более 50% считают, что в их больницах не принимают достаточных мер для защиты сотрудников от коронавируса.
78% респондентов заявили, что у них есть зараженные коронавирусом коллеги, 6,9% сообщили, что заразились COVID-19 сами.