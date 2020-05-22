22 мая 15:38
В Подмосковье нарушителей режима изоляции будут отправлять на обязательные работы в больницы
Власти Московской области заявили, что организаторов массовых мероприятий, нарушающих режим всеобщей изоляции, будут привлекать к обязательным работам в больницах
Власти Московской области заявили, что организаторов массовых мероприятий, нарушающих режим всеобщей изоляции, будут привлекать к обязательным работам в больницах.
Заместитель главы областного правительства Роман Каратаев сообщил РИА Новости, что за «злостное пренебрежение ограничительными мерами» в Подмосковье можно получить не только штраф, но и обязательные работы до 100 часов.
Нарушители режима изоляции будут привлекаться к уборке территории больниц, разгрузке медикаментов, продуктов и других грузов.