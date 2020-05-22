Пилоты разбившегося в Пакистане самолета перед крушением сообщили о проблемах с двигателем
Пилоты пакистанского пассажирского самолета, который потерпел крушение в Карачи, незадолго до падения сообщили диспетчерам и проблемах с двигателем. Ранее сообщалось, что у самолета возникли трудности с выпуском шасси
Пилоты пакистанского пассажирского самолета, который потерпел крушение в Карачи, незадолго до падения сообщили диспетчерам и проблемах с двигателем. Ранее сообщалось, что у самолета возникли трудности с выпуском шасси.
Пакистанский пилот и певец Фахр-э-Алам сообщил в Twitter, что наземные службы обратили внимание, что борт PK8303 в воздухе начал отклоняться влево. Сами пилоты при этом сообщили на землю: «Движемся прямо, потеряли двигатель». Затем экипаж подал сигнал бедствия, а диспетчеры сообщили, что самолет может садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.
По словам Фахр-э-Алама, в самолет находился 91 человек, выживших нет.
Напомним, самолет А-320 «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Лайнер упал на жилые дома.