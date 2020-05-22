22 мая 14:52
Владимир Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил привлечь к испытанию вакцины от коронавируса заключенных. По его мнению, это поможет ускорить процесс создания вакцины
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил привлечь к испытанию вакцины от коронавируса заключенных. По его мнению, это поможет ускорить процесс создания вакцины.
В эфире государственного телеканала «Россия 24» Владимир Жириновский заявил, что за участие в испытаниях вакцины арестантов можно «премировать» сокращением срока наказания. «Ему десять лет сидеть, а мы скажем: в лаборатории будут на тебе испытывать, но сидеть будешь только пять лет. Тысячи людей откликнутся!» - отметил депутат.
Ранее сообщалось, что ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили на себе свою вакцину от коронавируса COVID-19 и признали этот эксперимент успешным.