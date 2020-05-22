22 мая 14:30
В Пакистане пассажирский самолет Airbus 320 упал на жилые дома
В Пакистане около аэропорта города Карачи потерпел крушение пассажирский самолет Airbus 320 «Пакистанских международных авиалиний». По разным данным, в лайнере находилось 85-107 человек
Фото: Ридус
В Пакистане около аэропорта города Карачи потерпел крушение пассажирский самолет Airbus 320 «Пакистанских международных авиалиний». По разным данным, в лайнере находилось 85-107 человек.
Geo.tv сообщает, что самолет упал на жилые дома, поэтому жертв авиакатастрофы может быть больше, чем пассажиров в самолете.
Лайнер выполнял рейс Лахор – Карачи. Авиакатастрофа произошла примерно за минуту до посадки. Незадолго до крушения пилоты сообщили диспетчерам о проблемах с шасси.
Согласно предварительным данным, в результате падения самолета были повреждены четыре жилых дома. Сейчас сообщается о двух пострадавших на земле.