22 мая 13:39
Жительница Москвы отсудила у LG 2 млн рублей за пожар из-за «умного» холодильника
Жительница Москвы отсудила у компании LG компенсацию в размере 2 млн рублей за пожар, причиной которого стал неисправный «умный» холодильник. Соответствующее решение принял Люблинский райсуд Москвы
Жительница Москвы отсудила у компании LG компенсацию в размере 2 млн рублей за пожар, причиной которого стал неисправный «умный» холодильник. Соответствующее решение принял Люблинский райсуд Москвы.
Пожар в квартире жительницы Люблино Светланы Камышевой произошел в 2019 году. Приобретенный ею «умный» холодильник фирмы LG самостоятельно перевелся в аварийный режим работы, а от теплого выхлопа компрессора загорелись обои.
Размер компенсации, присужденной столичным судом, был сложен из суммы ущерба от пожара (1,404 млн рублей), штрафа на основании закона о защите прав потребителей (732 тысячи рублей), компенсации морального вреда (60 тысяч рублей) и судебных издержек (9 тысяч рублей).
Представители компании LG обжаловали решение районного суда.