Прокуратура проводит проверку в отношении главы подмосковного Росреестра из-за нарушений режима изоляции
Прокуроры проверяют информацию, согласно которой чиновница заставляла подчиненных ходить на работу в офис во время режима изоляции и нерабочих дней, объявленных президентом РФ в связи с пандемией коронавируса
Прокуратура Московской области проводит проверку в отношении главы подмосковного управления Росреестра Светланы Зайцевой. Прокуроры проверяют информацию, согласно которой чиновница заставляла подчиненных ходить на работу в офис во время режима изоляции и нерабочих дней, объявленных президентом РФ в связи с пандемией коронавируса.
Поводом для проведения проверки стала публикация издания ПАСМИ со ссылкой на телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», в которой говорилось о приказах Светланы Зайцевой подчиненным нарушить режим самоизоляции для обслуживания компании, связанной с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Сотрудники Росреестра рассказали на условиях анонимности, что по устному распоряжению главы ведомства они должны были приходить в офис для обслуживания крупных строительных компаний. Речь, по данным ПАСМИ, идет о компаниях «Гранель», ПИК и «Самолет».