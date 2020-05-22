Семейную пару из Москвы оштрафовали на 44 тысячи рублей за нарушение режима изоляции за «прогулки» на балконе
В Москве семейная пара получила одиннадцать штрафов за нарушение режима самоизоляции на общую сумму 44 тысячи рублей. Супругам было выдано предписание о соблюдении самоизоляции, поэтому свою квартиру они не покидали, но выходили «погулять» на балкон
В Москве семейная пара получила одиннадцать штрафов за нарушение режима самоизоляции на общую сумму 44 тысячи рублей. Супругам было выдано предписание о соблюдении самоизоляции, поэтому свою квартиру они не покидали, но выходили «погулять» на балкон.
По данным «Комсомольской правды», в конце апреля у 54-летнего Александра Валигурского выявили коронавирус, после чего ему и его супруге Светлане выдали предписание о соблюдении режима самоизоляции. Супруги сообщили, что установили приложение «Социальный мониторинг» для отчета перед властями о соблюдении самоизоляции, не покидали квартиру в течение месяца, а дышали воздухом только на своем балконе.
9 мая их стали штрафовать за нарушение изоляции по горячей линии «Социального мониторинга». Операторы заявили, что подробностей о нарушениях они не знают, но штрафы можно будет обжаловать.
Александр Валигурский предполагает, что система выписывала им штрафы за фотографии пейзажей, которые они с женой делали на балконе, который выходит в сторону подмосковного леса.
Отметим, что жители Москвы неоднократно жаловались на некорректную работу «Социального мониторинга», который выписывает штрафы за нарушения, которых не было. Некоторых граждан штрафуют за нарушение режима самоизоляции за сам факт неустановки приложения «Социальный мониторинг».
Ранее муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов обратился в суд с требованием отменить статью 3.18.1 столичного КоАП о нарушении правил, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности. Мундеп отметил, что власти регулярно штрафуют москвичей с помощью «Социального мониторинга», а у граждан даже нет права на защиту и нет возможности обжаловать эти штрафы.