В законопроекте о воспитании патриотизма у школьников обнаружили ссылку на несуществующую статью Конституции
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о воспитании у школьников патриотизма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о воспитании у школьников патриотизма. При этом в пояснительной записке к этому документу обнаружили ссылку на несуществующую статью Конституции РФ.
Журналист «Эха Москвы» Максим Курников отметил, что в президентском документе указывается на то, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики в соответствии со статьей 67.1 Конституции Российской Федерации, вводимой Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года».
Статья 67.1 входит в список поправок, которые только планируется внести в Основной закон страны по итогам всероссийского голосования. Само голосование было перенесено в связи с пандемией коронавируса.
В Кремле юридическую недоработку законопроекта о воспитании патриотизма у школьников пока не прокомментировали.