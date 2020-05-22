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22 мая 12:48

Члены избиркомов проведут поквартирный обход граждан с напоминанием о голосовании по поправкам в Конституцию

Центризбирком возобновляет свою работу по информированию граждан о всероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. При этом новая дата голосования, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса, пока еще не была утверждена

Члены избиркомов проведут поквартирный обход граждан с напоминанием о голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: visualrian.ru

Центризбирком возобновляет свою работу по информированию граждан о всероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. При этом новая дата голосования, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса, пока еще не была утверждена. ЦИК на закрытом заседании разморозил средства на подготовку к голосованию, а также дал указание членам комиссии с 1 июня начать поквартирные обходы граждан.

«Открытые медиа» сообщают, что члены избирательных комиссий будут совершать поквартирные обходы граждан с целью информирования о голосовании по поправкам в Конституцию. Добровольцам пообещали заплатить за риск заразиться коронавирусом во время участия в информационной кампании.

Так, в рабочем чате участковой комиссии в районе «Аэропорт» Северного административного округа Москвы появилось сообщение от сотрудника территориальной комиссии (ТИК), который попросил написать фамилии членов УИК, готовых «пойти в поквартирный обход» с 1 по 15 июня. За работу и риски заразиться COVID-19 добровольцам пообещали 30 тысяч рублей.

Аналогичное сообщение получили член комиссии с правом решающего голоса в одном из избиркомов Юго-Западного административного округа и несколько членов УИК в районе Хорошево-Мневники (СЗАО Москвы). Членам избиркомов также сообщили, что голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 24 июня.

В свою очередь «Медуза» сообщает, что в ходе закрытого заседания Центризбирком разморозил средства на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Это означает, что избиркомы могут возобновить финансирование на поставку товаров, выполнение работ и услуг, а МИД и Минобороны - на формирование участковых избирательных комиссий за рубежом.

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