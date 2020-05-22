Вице-премьер Татьяна Голикова потребовала от регионов правдивой статистики смертности от COVID -19
Вице-премьер правительства и глава оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 Татьяна Голикова в ходе заседании координационного совета потребовала от губернаторов полной статистике по смертям от коронавируса
Вице-премьер правительства и глава оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 Татьяна Голикова в ходе заседании координационного совета потребовала от губернаторов полной статистике по смертям от коронавируса. Чиновница отметила, что в регионах сейчас наблюдаются разногласия по статистике смертности от COVID-19.
Как правило, в случае кончины пациента врачи отправляют справку в ЗАГСы для получения родственниками покойного свидетельства о смерти. В справках указывается причина смерти, в том числе, и коронавирусная инфекция. Эти данные также уходят в Росстат. При этом свою статистику летальных исходов от коронавируса ведет Роспотребнадзор. В некоторых случаях между ведомствами возникают разногласия по количествам смертей от коронавируса, сообщает Znak.com.
Напомним, ранее издания Financial Times и The New York Times написали о занижении смертности от коронавируса в России на 70%. К такому выводу западные журналисты пришли, изучив статистику общей смертности в апреле. Так, в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2020 года умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. При этом в официальной статистике по COVID-19 утверждалось о смерти от коронавируса 600 человек. Российские власти назвали эти публикации фейковыми и потребовали опровержения.