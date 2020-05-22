Роспотребнадзор отказался от своего требования о соблюдении социальной дистанции в самолетах
В России решили отказаться от «антивирусной» рассадки пассажиров в самолетах в связи с пандемией коронавируса. На соблюдении социальной дистанции во время полетов настаивал Роспотребнадзор
В России решили отказаться от «антивирусной» рассадки пассажиров в самолетах в связи с пандемией коронавируса. На соблюдении социальной дистанции во время полетов настаивал Роспотребнадзор, однако перевозчики были категорически против, поскольку такая мера приведет к значительному росту цен на билеты.
После обсуждения вопроса о соблюдении санитарных требований в самолетах в правительстве, Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по введению противоэпидемиологических ограничений во всех аэропортах и самолетах. Из текста документа была исключена мера по обеспечению социальной дистанции на борту лайнеров путем рассадки пассажиров через кресло друг от друга.
По данным «Известий», санитарное ведомство отказалось от этого требования в связи с позицией Министерства транспорта. Ранее глава министерства Евгений Дитрих предупреждал, что из-за недозагрузки самолетов минимальные цены на билеты могут вырасти до 70 тысяч рублей. Авиакомпании также выступали против требования Роспотребнадзора.