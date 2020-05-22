В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 894 новых случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки выявлено 8 894 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за весь период наблюдения было зарегистрировано 326 448 заболевших, из которых полностью выздоровели 99 825 человек
В России за прошедшие сутки выявлено 8 894 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за весь период наблюдения было зарегистрировано 326 448 заболевших, из которых полностью выздоровели 99 825 человек, сообщает оперштаб по контролю за распространением COVID-19.
За минувшие сутки скончались 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего умерло 3 249 человек.
В Москве за последние 24 часа выявлено 2 988 новых случаев заражения коронавирусом (всего 158 207 заболевших за весь период), в Московской области – 824 (31 807), а Санкт-Петербурге – 389 (12 592).
В Нижегородской области суточный прирост заразившихся составил 202 человека (7 615), в Дагестане – 109 (3 855), в Свердловской области – 135 (3 443), в Ростовской области – 138 (3 064), в Калужской области – 127 (2 998), в Красноярском крае – 150 (2 971).