Российские ученые проверили на себе вакцину от коронавируса и признали эксперимент удачным
Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи испытали на себе разработанную или векторную вакцину от коронавирусной инфекции и признали это испытание успешным
Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи испытали на себе разработанную или векторную вакцину от коронавирусной инфекции и признали это испытание успешным.
Директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Интерфаксу», что негативных и побочных эффектов вакцины против COVID-19 в ходе испытания выявлено не было. Он также отметил, что разработчики таким образом не столько испытывали вакцину, сколько защитили себя, чтобы дальше работать в условиях пандемии.
Данная вакцина пока еще находится на доклинических испытаниях и проверяется на приматах, поэтому ученые ввели ее себе по собственной инициативе. Испытания на добровольцах начнут после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава на клинические исследования.