Глава тульского Минздрава вступился за медсестру в бикини под «противочумным» костюмом
Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк поддержал медсестру, которая на работе надела прозрачный «противочумной» костюм поверх бикини. Некоторые интернет-пользовали требовали уволить медсестру из больницы из-за резонансного фото в бикини
Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк поддержал медсестру, которая на работе надела прозрачный «противочумной» костюм поверх бикини. Некоторые интернет-пользовали требовали уволить медсестру из больницы из-за резонансного фото в бикини.
В интервью телеканалу «Первый Тульский» Алексей Эрк назвал произошедшее казусом, «которые иногда бывают в жизни», и поблагодарил медсестру за ее тяжелую работу.
По словам министра, сейчас эта сотрудница продолжает работать с коронавирусными пациентами, но в устной форме ей было сделано замечание за нарушение требований к медицинской одежде.
Кроме того, главврач больницы Анна Савищева вступилась за медсестру и заявила, что она является профессионалом своего дела, и призвала граждан «не оценивать медсестру по ее внешнему виду».
Ранее в интернете была опубликована фотография, на которой медсестра инфекционного госпиталя в Туле пришла к пациентам в палату в полупрозрачном защитном костюме, под которым был виден купальник. Сама девушка объяснила, что в тот день было очень жарко, но она не ожидала, что противовирусный костюм будет просвечивать.