22 мая 08:28
На Сахалине под отделение для пациентов с коронавирусом переделают туалеты и хозяйственные помещения
Часть стен в здании ЦРБ демонтируют, а также сократят количество хозяйственных помещений, санитарных комнат и ординаторских. На их месте появятся боксированные палаты с отдельным санузлом и душем
Фото: sakhalin.info
В Сахалинской области инфекционное отделение Макаровской центральной районной больницы перенесут в помещения, переделанные из туалетов.
В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что часть стен в здании ЦРБ демонтируют, а также сократят количество хозяйственных помещений, санитарных комнат и ординаторских. На их месте появятся боксированные палаты с отдельным санузлом и душем.
Разместить пациентов с коронавирусом в санитарных комнатах и хозяйственных помещениях решили в связи с тем, что действующее инфекционное отделение признано аварийным.