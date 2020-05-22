Активисты попросили суд обязать губернатора Петербурга бесплатно раздавать гражданам защитные маски
Общественная организация «Альтернатива» обратилась в суд с требованием обязать губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова организовать бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты гражданам в связи с введением обязательного масочного режима
Общественная организация «Альтернатива» обратилась в суд с требованием обязать губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова организовать бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты гражданам в связи с введением обязательного масочного режима.
Поводом для обращения в суд стали противоречия в постановлениях правительства Петербурга и правительства РФ в пунктах, которые регламентируют использование средств индивидуальной защиты. Петербургское постановление обязывает граждан носить защитные маски и перчатки в общественных местах, а федеральное законодательство обязывает граждан использовать СИЗ «в случае его предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации», сообщает Znak.com.
Участники «Альтернативы» требуют отменить обязанность покупки масок и перчаток в северной столице за свой счет, приостановить меры дисциплинарного наказания за отсутствие масок и перчаток в общественных местах, а также обязать городские власти организовать бесплатную раздачу масок и перчаток.
Напомним, ранее губернатор Александр Беглов объяснил отказ властей от бесплатной раздачи защитных масок гражданам тем, что в городе слишком много приезжих. Вместо бесплатной раздачи СИЗ власти приняли решение выделить социально незащищенным горожанам по 800 рублей на покупку масок и перчаток.