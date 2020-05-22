22 мая 08:10
Вакцину от коронавируса первыми получат россияне из группы риска
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первыми прививать от коронавируса в России будут граждан, которые наиболее уязвимы перед этой инфекцией. Это пожилые россияне и граждане с хроническими и тяжелыми заболеваниями
Фото: themoscowtimes.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первыми прививать от коронавируса в России будут граждан, которые наиболее уязвимы перед этой инфекцией. Это пожилые россияне и граждане с хроническими и тяжелыми заболеваниями. Очередность придется вводить, если у государства не будет возможности произвести сразу много доз вакцины.
Анна Попова в беседе с РИА Новости заявила, что если будет возможность наработать вакцину для большей части населения страны, то прививать будут сразу всех граждан.
По данным Минздрава, первые результаты разработки вакцины от COVID-19 широкого применения ожидаются к концу июля. Сейчас разработчики проводят доклинические испытания.
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