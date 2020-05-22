Московский бюджет потерял 68 млрд рублей в виде налогов из-за режима изоляции и «выходного» месяца
Московский бюджет за месяц, который был объявлен президентом нерабочим из-за пандемии коронавируса, потерял 68 млрд рублей доходов в виде налоговых платежей компаний и физических лиц
Московский бюджет за месяц, который был объявлен президентом нерабочим из-за пандемии коронавируса, потерял 68 млрд рублей доходов в виде налоговых платежей компаний и физических лиц.
В Департаменте финансов Москвы подсчитали, что поступления подоходного налога (НДФЛ) в апреле 2020 года упали на 23,6% (24,1 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в целом за первые четыре месяца текущего года поступления по НДФЛ увеличились на 7,2% (318,5 млрд рублей в денежном выражении).
Доходы бюджета Москвы от налога на прибыль организаций снизились на 32,3% (44,1 млрд рублей) по сравнению с апрелем прошлого года, а за первые четыре месяца года такие поступления сократились на 11,8% (338,4 млрд рублей).
Общий объем налоговых поступлений в бюджет города с января по апрель сократился на 5,3% (43,3 млрд рублей) и составил 779 млрд рублей.
Одновременно с этим в Департаменте финансов сообщили, что расходы по госпрограмме «Столичное здравоохранение» во время пандемии коронавируса увеличились на 96,8% и составили 191,7 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) расходы на здравоохранение составили 260,9 млрд рублей, сообщает РБК