Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантинных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о реализации первого этапа смягчения ограничений, которые были введены в столице в связи с пандемией коронавируса. Градоначальник объяснил некоторые послабления «режима повышенной готовности» снижением случаев заражения
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о реализации первого этапа смягчения ограничений, которые были введены в столице в связи с пандемией коронавируса. Градоначальник объяснил некоторые послабления «режима повышенной готовности» снижением выявляемых ежедневно случаев заражения COVID-19.
В рамках первого этапа с 25 мая в Москве возобновят работу 88 отделений МФЦ, однако их посещение будет возможно только по предварительной записи. Это поможет избежать скопления большого числа людей в одном месте.
Сотрудники МФЦ и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. Кроме того, на входе в помещение будет измеряться температура.
С 25 мая также частично возобновит работу каршеринг, но для передвижения на арендной машине необходимо будет оформить цифровой пропуск. Собянин заявил, что перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции, однако не уточнил, что должен проводить санитарную обработку транспортного средства.
Что касается цифровых пропусков, то с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Отметим, что сейчас жители Подмосковья могут передвигаться по столице по пропуску, полученному через региональные сервисы.
«Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием», - заявил Сергей Собянин, напомнив гражданам об обязательном ношении защитных масок и перчаток.