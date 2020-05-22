Прокуратура опровергла заявления крымских чиновников о полной выплате президентских денег всем медикам
Прокуратура Центрального района Симферополя в ходе проверки установила, что президентские выплаты за работу с коронавирусными пациентами до сих пор получили не все сотрудники Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи
Прокуратура Центрального района Симферополя в ходе проверки установила, что президентские выплаты за работу с коронавирусными пациентами до сих пор получили не все сотрудники Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
По данным ведомства, стимулирующие выплаты не получили 27 врачей, работников из числа среднего и младшего медперсонала, водителей выездных бригад скорой помощи на общую сумму более 347 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Между тем, власти полуострова ранее несколько раз отчитались о выплатах президентских денег всем медикам в полном объеме. Вице-премьер Крыма Елена Романовская заявила, что все доплаты, которые должны были быть произведены из федерального бюджета по двум постановлениям, «проведены дополнительные, доначисленные и за март, и за апрель, и по дополнительным ведомостям после 21 апреля выплачены».
20 мая глава Крымского Минздрава Игорь Чемоданов заявил «Крыминформу», что медицинские работники, работавшие с ковидными пациентами, получили все положенные за это выплаты в полном объеме.