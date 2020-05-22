22 мая 00:35
Регионам рекомендовали начинать подготовку к летнему отдыху детей
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что российские регионы с благоприятной обстановкой по коронавирусу COVID-19 могут начинать подготовку к летнему отдыху детей
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что российские регионы с благоприятной обстановкой по коронавирусу COVID-19 могут начинать подготовку к летнему отдыху детей. При этом она отметила, что дети смогут отдыхать только на территории регионов, в которых проживают.
Глава Роспотребнадзора сообщила РБК, что во время отдыха в лагере детей не будут обязывать носить защитные маски. Однако сотрудники лагеря должны будут дезинфицировать все помещения, а также обеспечивать «некоторое дистанцирование детей».
В свою очередь Минпросвещения рекомендовало региональным чиновникам начинать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля, а в Москве и Московской области детские лагеря отдыха раньше августа работу начать не смогут.