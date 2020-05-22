Меню
Общество
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
22 мая 00:35

Регионам рекомендовали начинать подготовку к летнему отдыху детей

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что российские регионы с благоприятной обстановкой по коронавирусу COVID-19 могут начинать подготовку к летнему отдыху детей

Регионам рекомендовали начинать подготовку к летнему отдыху детей

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что российские регионы с благоприятной обстановкой по коронавирусу COVID-19 могут начинать подготовку к летнему отдыху детей. При этом она отметила, что дети смогут отдыхать только на территории регионов, в которых проживают.

Глава Роспотребнадзора сообщила РБК, что во время отдыха в лагере детей не будут обязывать носить защитные маски. Однако сотрудники лагеря должны будут дезинфицировать все помещения, а также обеспечивать «некоторое дистанцирование детей».

В свою очередь Минпросвещения рекомендовало региональным чиновникам начинать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля, а в Москве и Московской области детские лагеря отдыха раньше августа работу начать не смогут.

Материалы по теме
Власти Тульской области ввели в распорядок дня детского лагеря утреннюю и вечернюю молитвы
Гибель детей в «Холдоми»: виноваты все, но ответит «рыжий»
Погибшего при пожаре в палаточном лагере мальчика наградили орденом Мужества
Сейчас на главной
Главу Чечни госпитализировали в московскую больницу с подозрением на коронавирус
коронавирус
Главу Чечни госпитализировали в московскую больницу с подозрением на коронавирус
Несколько дней назад Рамзан Кадыров пожаловался на недомогание, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Чеченские врачи посоветовали главе республики обратиться к московским медикам
Водкой дело не ограничится
дело ЮКОСа
Водкой дело не ограничится
Россия не стала обжаловать решение Европейского суда, который в январе 2020 года постановил, что экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский и бывший руководитель холдинга Group Menatep LTD Платон Лебедев в рамках второго уголовного дела были осуждены за деяния, которые не являлись преступлением
Сдачу Единого государственного экзамена назначили на 29 июня
образование
Сдачу Единого государственного экзамена назначили на 29 июня
Глава государства заявил, что статистика говорит об устойчивом снижении угрозы эпидемии коронавируса, поэтому ЕГЭ можно проводить по всей стране. Экзамены начнутся с 29 июня
Госдума приняла законопроект о единой базе данных обо всех россиянах
защита персональных данных
Госдума приняла законопроект о единой базе данных обо всех россиянах
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, который будет содержать данные обо всех проживающих в России лицах
Власти Краснодарского края продлили карантинные ограничения до 6 июня
карантин
Власти Краснодарского края продлили карантинные ограничения до 6 июня
Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что такое решение принято с целью недопущения ввоза коронавируса из других регионов и для минимизации угрозы распространения вируса внутри муниципалитетов
Самоизоляция кредиту не помеха
кредиты
Самоизоляция кредиту не помеха
Центробанк и Минкомсвязи на фоне пандемии коронавируса запустили сервис по дистанционному оформлению кредитов, в том числе ипотечных, через портал госуслуг
Трамваи, которых нет - или преступление перед историей
трамваи
Трамваи, которых нет - или преступление перед историей
Все мы знаем, что любая техника, выпущенная до Великой Отечественной – хоть патефон, хоть автомобиль, хоть трамвай – имеет особую историческую ценность
Приключение чемоданчика
Игорь Шувалов
Приключение чемоданчика
Власти Австрии прокомментировали информацию о прилете в страну частного самолета Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, которым пользуется глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Представительница министерства отметила, что лайнер прилетал, чтобы «забрать чемоданы»
Бастрыкин позаботился о пенсионерах
дело ФБК
Бастрыкин позаботился о пенсионерах
Следственные органы решили снять арест с пенсионных счетов матери Алексея Навального и отца директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, которые ранее были заблокированы в рамках дела об «отмывании» в ФБК
Бывший глава Роспотребнадзора призвал открыть летние веранды ресторанов и санатории
режим изоляции
Бывший глава Роспотребнадзора призвал открыть летние веранды ресторанов и санатории
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал власти возобновить работу непродовольственных магазинов
Когда повезло с мамой
доходы чиновников
Когда повезло с мамой
84-летняя мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, которая уже имеет в собственности квартиру в элитном доме на Мичуринском проспекте Москвы площадью стоимостью 230 млн рублей, обзавелась двухэтажной квартирой в жилом комплексе «Фьюжн Парк»
Летайте на здоровье
авиакомпании
Летайте на здоровье
В ассоциации IATA предположили, что распространению вируса препятствуют спинки кресел и тот факт, что пассажиры не сидят напротив друг друга. Также роль играют использование воздушных фильтров и циркуляция воздуха сверху вниз
В России с 1 июня откроются санатории, отели с коттеджным размещением и апарт-отели
внутренний туризм
В России с 1 июня откроются санатории, отели с коттеджным размещением и апарт-отели
Российская туристическая отрасль начнет поэтапный выход из карантина. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией
Корпорацию Apple обвинили в массовой прослушке разговоров пользователей через Siri
Apple
Корпорацию Apple обвинили в массовой прослушке разговоров пользователей через Siri
Том Ле Боньек, который ранее работал с Apple по субподряду, заявил, что американская корпорация продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, нарушая основные права человека
Безработица в России из-за нерабочего месяца выросла на 29%
безработица
Безработица в России из-за нерабочего месяца выросла на 29%
В России за период нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса, численность безработных граждан увеличилась почти на 30%. Сейчас в стране безработными считаются 1,6 млн человек
Общество
Сергей Собянин спрогнозировал рост смертности от коронавируса в Москве
Градоначальник сообщил, что тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по 2-3 недели, что создает очень большую нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность
В Мосгорсуд поступил иск о полной блокировке YouTube на территории России
YouTube
В Мосгорсуд поступил иск о полной блокировке YouTube на территории России
В Московский городской суд поступил иск о блокировке видеосервиса YouTube (принадлежит Google) на территории Российской Федерации. Иск подала компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget
«Кому положено умереть - помрут»
коронавирус
«Кому положено умереть - помрут»
Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире программы Владимира Соловьева «Соловьев Live» заявил, что вирусом COVID-19 «переболеют все», а «кому положено умереть – помрут»