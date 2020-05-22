Сотрудницу кировской больницы уволили из-за поста в Facebook о зарплате в 12 тысяч рублей
Она отметила, что сотрудники регистратуры не являются медицинскими работниками, поэтому президентские надбавки за работу с коронавирусными пациентами им не положены.
Сотрудницу регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра Веру Вотинцеву уволили после жалобы на зарплату в размере 12 тысяч рублей.
Вотинцева опубликовала в Facebook расчетные листки, из которых следует, что за апрель ей выплатили только 12 189 рублей 93 копейки. Она отметила, что сотрудники регистратуры не являются медицинскими работниками, поэтому президентские надбавки за работу с коронавирусными пациентами им не положены.
«Вот за эти деньги человек работал в апреле 2020 в медицинском учреждении, куда приходят все заболевшие, - и инфицированные ковидом в том числе. И все заболевшие, в том числе зараженные ковидом, прошли через регистратуру, дыша, чихая, кашляя, и брызжа слюной на регистратора», - написала Вера Вотинцева.
После публикации этого поста, главный врач предложил ей уволиться по соглашению сторон. Сотрудницу также просили удалить пост в Facebook о низкой зарплате.
«Это не настоящее увольнение, сказали мне. Вы тихонько посидите месяца два, потом мы возьмем вас на работу обратно. Без средств я не останусь, потому что мне выплатят тридцать тысяч рублей», - сообщила Вотинцева «Открытым медиа».
Женщина сообщила руководству, что подумает над предложением, но ей в итоге выдали на подпись приказ об увольнении по инициативе работодателя.