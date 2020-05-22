Российского миллиардера заподозрили в вывозе из России творений Фаберже
Организация «РОСИЗО», подведомственная Министерству культуры РФ, в 2018 году отправила в Панаму посылку с несколькими пакетами общей стоимостью 47 млн долларов
Организация «РОСИЗО», подведомственная Министерству культуры РФ, в 2018 году отправила в Панаму посылку с несколькими пакетами общей стоимостью 47 млн долларов. Получателем этой посылки была компания, подконтрольная миллиардеру Виктору Вексельбергу. Издание The Intercept полагает, что бизнесмен таким образом мог вывезти из страны яйца Фаберже спустя несколько недель после того, как власти США ввели против него санкции.
В сопроводительных документах указывалось, что в посылке находятся предметы антиквариата, а один из них идентифицирован как «Faberge Russia».
Представители Виктора Вексельберга, музея Фаберже и Минкультуры России на запросы журналистов по данному вопросу пока не ответили.
Миллиардер Вексельберг известен как большой любитель произведений ювелира Карла Фаберже. Коллекция бизнесмена насчитывает более 200 предметов, включая купленные в семьи Форбс девять пасхальных яиц Фаберже.