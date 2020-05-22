Депутат-единоросс назвал предложения по бесплатной раздаче населению защитных масок «бесчеловечным пиаром»
Депутаты Госдумы отклонили поправки фракции КПРФ в законодательство, согласно которым в условиях пандемии коронавируса государство за счет средств бюджета должно обеспечивать граждан средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками)
Депутаты Госдумы отклонили поправки фракции КПРФ в законодательство, согласно которым в условиях пандемии коронавируса государство за счет средств бюджета должно обеспечивать граждан средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками). Соответствующий законопроект подготовили депутаты Николай Коломейцев, Валентин Шурчанов и Алексей Куриный.
89 парламентариев поддержали инициативу о бесплатной раздаче защитных масок населению, а остальные народные избранники вообще отказались от участия в голосовании, сообщает Znak.com.
Главу комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия») предложение коммунистов очень возмутило. «С нашей точки зрения (с точки зрения комитета по бюджету и налогам) эта поправка даже не лозунговая, эта поправка [нужна, чтобы] показать заботу о гражданах, а нуждаются ли эти граждане в помощи, нуждаются ли они в раздаче масок, какая разница?», - заявил единоросс.
Алексей Куринный предложил, чтобы маски гражданам раздавал тот орган власти, который ввел режим обязательного ношения средств защиты. «Абсолютно нормально - государство ввело, оно же и обеспечивает. В противном случае все эти меры в виде ношения масок, которые не меняются сутками, потому что люди экономят, ношение перчаток, которые ничем не обрабатываются, - абсолютная профанация, которая ни к чему не ведет», - заявил депутат. Народный избранник отметил, что сейчас государство вынуждает граждан покупать маски и перчатки по завышенным ценам, а разного рода аферисты наживаются на этом при посредничестве властей.
Единоросс Андрей Макаров вновь раскритиковал это предложение, но при этом обвинил думскую оппозицию в пиаре на пандемии. «От себя добавлю, что к пиару на бюджете мы уже привыкли. Пиар на коронавирусе - это бесчеловечно», - заявил представитель партии власти.