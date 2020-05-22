Экс-глава Иркутской области примет участие в выборах губернатора региона
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) планирует принять участие в выборах губернатора региона, которые должны состояться в сентябре текущего года
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) планирует принять участие в выборах губернатора региона, которые должны состояться в сентябре текущего года. Напомним, что Левченко был отправлен в отставку после разрушительного наводнения в регионе.
Сергей Левченко в интервью «Коммерсанту» сообщил, что его выдвижение в губернаторы было одобрено руководством КПРФ. «Следующий этап - это областная конференция, которая будет после официального объявления выборов, если они состоятся», - отметил бывший губернатор.
Напомним, что по официальной версии Сергея Левченко ушел в отставку по собственному желанию. Однако позже он признался, что написал заявление под давлением Кремля. Левченко сменил выходец из Министерства чрезвычайных ситуаций Игорь Кобзев.