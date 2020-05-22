В Госдуме у пятерых депутатов тестирование выявило антитела к коронавирусу
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что несколько депутатов «перенесли заболевание на ногах», а пять человек узнали о своем заражении только после тестирования на наличие иммунитета к этой болезни
Экспресс-тестирование, проведенное в Государственной думе, выявило антитела к коронавирусу у пяти депутатов. Ранее информации об их заражении COVID-19 не поступало.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что несколько депутатов «перенесли заболевание на ногах», а пять человек узнали о своем заражении только после тестирования на наличие иммунитета к этой болезни. По словам Володина, это представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР.
Также выяснилось, что незаметно переболевшие коронавирусом депутаты ходили на работу в обычном режиме. В этой связи спикер Госдумы попросил коллег в случае недомогания оставаться дома и ни с кем не контактировать. При этом г-н Володин попросил парламентариев с выявленными антителами к COVID-19 «поделиться ими с теми, кому необходима помощь», сообщает РБК.
Напомним, что московские врачи лечат пациентов с коронавирусом с помощью переливания им плазмы крови переболевших людей.