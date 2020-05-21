Главу Чечни госпитализировали в московскую больницу с подозрением на коронавирус
Несколько дней назад Рамзан Кадыров пожаловался на недомогание, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Чеченские врачи посоветовали главе республики обратиться к московским медикам
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под наблюдение врачей из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. В пресс-службе чиновника данную информацию пока не комментируют.
Издание Baza сообщает, что несколько дней назад Рамзан Кадыров пожаловался на недомогание, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Чеченские врачи посоветовали главе республики обратиться к московским медикам.
По неофициальным данным, в Москве у Кадырова зафиксировали поражение легких, но диагноз коронавирус пока под подозрением. В столице чиновника доставили на самолете.
Официально власти Чечни пока не комментируют сообщения СМИ о возможном заражении Рамзана Кадырова коронавирусной инфекцией.