«Роснефть» оценила ущерб от заголовка статьи в РБК в рекордные 43 млрд рублей
Поводом для обращения в Арбитражный суд стал заголовок статьи о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме
«Роснефть» оценила в 43 млрд рублей ущерб от заголовка статьи РБК о переходе актива нефтяной компании в Венесуэле пол контроль рязанского ЧОП. Рекордную для медиарынка компенсацию в государственной компании объяснили динамикой своих акций с отраслевым индексом ММВБ.
Поводом для обращения в Арбитражный суд стал заголовок статьи о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Первая версия статьи была опубликована под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»». На следующий день заголовок был изменен в связи с получением уточняющего комментария «Роснефти» на ««Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП» (30 апреля ЧОП перешло в собственность «Росзарубежнефти»).
Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев заявил, что первый вариант заголовка был совершенно корректен, он изменили его с целью отразить дополнительную информацию из комментария госкомпании о технической роли рязанского ЧОП в сделке. «Роснефть» прокомментировала запрос редакции только через сутки, сообщает РБК.
В «Роснефти» считают, что заголовок нанес ущерб репутации компании и поставил ее под угрозу дополнительных санкционных рисков, несмотря на прекращение работы в Венесуэле (страна находится под санкциями США). Сумму иска в госкомпании объяснили «худшей динамикой» акций компании на бирже в день выхода статьи.
«Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе», - прокомментировал претензии «Роснефти» гендиректор РБК Николай Молибог.