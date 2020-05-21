Автошколы сообщили об угрозе разрушения отрасли подготовки водителей из-за карантинных ограничений
Российские автошколы из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции оказались на грани закрытия. Об этом говорится в письме представителей профильных ассоциаций на имя премьер-министра Михаила Мишустина
Российские автошколы из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции оказались на грани закрытия. Об этом говорится в письме представителей профильных ассоциаций на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
По данным ГИБДД, в России до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, работали 6,7 тысячи автошкол. Однако из-за режима самоизоляции и отсутствия притока студентов могут закрыться около 90% таких учреждений. Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с «Коммерсантом» отметил, что без помощи властей отрасль подготовки водителей будет разрушена, а на ее восстановление понадобится много времени и сил.
Владельцы автошкол просят правительство компенсировать им затраты на аренду помещений и земельных участков под площадки для тренировочной езды. Также они просят внести автошколы в список организаций сферы услуг, чтобы вернуться к работе на первом этапе снятия карантинных ограничений.