Единственный сын главы «Лукойла» возглавил рейтинг самых богатых наследников России
Лидером этого рейтинга стал единственный сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. Состояние Алекперова-старшего оценивается в 18 млрд долларов
Деловой журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров.
Всего в рейтинге самых богатых наследников представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд рублей. Эксперты журнала поделили общее состояние родителя на всех его признанных детей и на этом основании составили рейтинг. При этом эксперты не учитывали заявления родителей-олигархов о том, что свои активы они не собираются передавать детям.
Лидером этого рейтинга стал единственный сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. Состояние Алекперова-старшего оценивается в 18 млрд долларов.
На втором месте оказалась дочь владельца «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория (10,1 млрд долларов), а на третьем - сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир Махмудов с 9 млрд долларов.
Новичками рейтинга самых богатых наследников стали сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.
В список также попали трое детей председателя совета директоров Банковской группы «Альфа-банк» Петра Авена, сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского, дети владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, владельца НЛМК Владимира Лисина, генерального директора УГМК Андрея Козицына и совладельца «Новатэка» Геннадия Тимченко.