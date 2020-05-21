Генпрокуратура проверит сообщения о массовых отказах мурманским предпринимателям в финансовой помощи
Генпрокуратура проводит проверку по факту сообщений в СМИ о том, что в Мурманской области чиновники перестали принимать заявки от предпринимателей на оказание финансовой помощи во время пандемии коронавируса
Генпрокуратура проводит проверку по факту сообщений в СМИ о том, что в Мурманской области чиновники перестали принимать заявки от предпринимателей на оказание финансовой помощи во время пандемии коронавируса. Администрация региона сообщала, что на помощь бизнесу выделено 50 млн рублей.
Власти региона обещали оказать финансовую помощь в виде выплаты в размере МРОТ предприятиям без наемных работников и столько же на каждого сотрудника для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Некоторое время назад СМИ сообщили о массовых отказах на заявки бизнесменов о финансовой поддержке. Так, издание «СеверПост» писало, что мурманский Фонд развития малого и среднего предпринимательства приостановил прием заявлений из-за того, что обращений оказалось слишком много.
В Генпрокуратуре заявили, что в связи с публикациями в СМИ прокурору Мурманской области поручено тщательно разобраться в сложившейся ситуации и в случае необходимости применить меру прокурорского реагирования для соблюдения прав хозяйствующих субъектов, сообщает РБК.