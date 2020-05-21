21 мая 14:48
Сдачу Единого государственного экзамена назначили на 29 июня
Глава государства заявил, что статистика говорит об устойчивом снижении угрозы эпидемии коронавируса, поэтому ЕГЭ можно проводить по всей стране. Экзамены начнутся с 29 июня
Фото: ivanovo.sm-news.ru
Президент Владимир Путин объявил новую дату начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзаменовать выпускников начнут с 29 июня.
Глава государства заявил, что статистика говорит об устойчивом снижении угрозы эпидемии коронавируса, поэтому ЕГЭ можно проводить по всей стране.
Ранее предполагалось, что сдавать ЕГЭ выпускники школ начнут 19 июня, но затем в Рособрнадзоре заявили о возможном переносе экзамена на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.