Госдума приняла законопроект о единой базе данных обо всех россиянах. КПРФ и ЛДПР проголосовали против
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, который будет содержать данные обо всех проживающих в России лицах
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, который будет содержать данные обо всех проживающих в России лицах. Документ принят голосами 243 депутатов. 47 депутатов проголосовали против, а 14 – воздержались.
До начала голосования в третьем чтении депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что данный законопроект противоречит нескольким статьям действующей Конституции РФ и нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни. Коммунист предложил внести в законопроект поправки с целью устранения нарушений, однако Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») заявил, что все процедуры по внесению изменений в документ уже прошли.
В свою очередь депутат Игорь Лебедев от ЛДПР заявил, что либерал-демократы не будут голосовать за данный законопроект «в такой спешке», поскольку он нарушает закон о защите персональных данных.
«Данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Очевидно, что создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать 100% безопасность хранения данных», - заявил Лебедев.
Депутаты от «Единой России» заявили коллегам, что «не нужно бояться новых технологий» и проголосовали за принятие спорного документа.
Суть данного законопроекта состоит в создании в России единого федерального информационного регистра, в котором бы содержались сведения обо всех жителях страны, включая иностранцев и беженцев. В базе будут содержаться такие данные, как ФИО, дата рождения, дата смерти, место смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданство и так далее.