21 мая 13:50
Власти Краснодарского края продлили карантинные ограничения до 6 июня
Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что такое решение принято с целью недопущения ввоза коронавируса из других регионов и для минимизации угрозы распространения вируса внутри муниципалитетов
Власти Краснодарского края продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, до 6 июня. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что такое решение принято с целью недопущения ввоза коронавируса из других регионов и для минимизации угрозы распространения вируса внутри муниципалитетов.
В соответствии с решением губернатора, въезд на территорию Кубани до 6 июня по-прежнему будет ограничен. Все приезжающие на Кубань граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.
Также сохранится пропускной режим между муниципалитетами, но передвижение внутри городов будет свободным.