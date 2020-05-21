21 мая 13:40
В Совете Федерации предложили сажать всех работодателей за «серые» зарплаты
Действующий Уголовный кодекс предполагает наказание только для организаций, где работают сотрудники с «серой» зарплатой в размере от 100 тысяч рублей
Сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов предложил ввести массовую уголовную ответственность за выдачу «серых» зарплат.
Действующий Уголовный кодекс предполагает наказание только для организаций, где работают сотрудники с «серой» зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Сенатор Артамонов предлагает наказывать таких работодателей вне зависимости от размера «серой» зарплаты сотрудников. Причем парламентарий категорично предлагает «сажать» недобросовестных работодателей.
Позже в беседе с РИА Новости Анатолий Артамонов пояснил, что уголовное наказание за «серые» зарплаты должно затрагивать собственников и руководителей предприятий.