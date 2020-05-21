Росгвардия и МВД потратили за закупку спецсредств для разгона митингов 7,3 млрд рублей
Российские силовые ведомства с 2015 года выделили на закупку и обслуживание спецсредств, которые используются для разгона несогласованных акций, около 7,3 млрд рублей. Об этом говорится в докладе «Техника разгона», подготовленном проектом «Апология протеста»
Российские силовые ведомства с 2015 года выделили на закупку и обслуживание спецсредств, которые используются для разгона несогласованных акций, около 7,3 млрд рублей. Об этом говорится в докладе «Техника разгона», подготовленном проектом «Апология протеста».
Согласно данным с портала госзакупок, Росгвардия и МВД за пять лет закупили водометы и распылители газа на 850 млн рублей. В этом году на эти спецсредства планируется потратить еще 30,5 млн рублей.
За этот же период 1,5 млрд рублей силовики планировали потратить на приобретение электрошокеров, 410 млн — на противоударные щиты и 70,5 млн рублей - на гранатометы.
Самой дорогой покупкой силовиков стали бронированные спецавтомобили с системой комплексного нелетального воздействия. Покупка и обслуживание бронемобилей обошлись бюджету в 4,4 млрд рублей за пять лет.
Также силовые ведомства регулярно закупают резиновые дубинки и наручники.