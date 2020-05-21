Москвичей с иммунитетом к коронавирусу обяжут соблюдать режим самоизоляции
Московский клинический комитет по борьбе с коронавирусом рекомендовал обязать людей с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 обязать соблюдать режим самоизоляции. Выдавать соответствующие постановления предлагается по итогам тестирования на антитела
Московский клинический комитет по борьбе с коронавирусом рекомендовал обязать людей с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 обязать соблюдать режим самоизоляции. Выдавать соответствующие постановления предлагается по итогам тестирования на антитела, которое сейчас проводится в столице.
Рекомендации комитета от 12 мая опубликовало издание о молекулярной диагностике PCR News, сообщает «КоммерсантЪ».
В соответствии с рекомендациями комитета, если тестирование на антитела покажет, что человек является носителем вируса, то его необходимо изолировать на 14 суток, а «с учетом особенностей клинического процесса» - на 21 день.
В случае отрицательного теста на антитела гражданам будут рекомендовать соблюдать общие правила по снижению риска заражения коронавирусной инфекцией.