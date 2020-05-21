Президент наградил орденом Почета официального представителя МИД РФ Марию Захарову
Президент Владимир Путин наградил орденом Почета директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна
Президент Владимир Путин наградил орденом Почета директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.
В президентском указе говорится, что дипломатические работники награждены за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу».
Напомним, что вокруг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой разгорелся скандал из-за ее слов о том, что россияне с ипотекой не должны путешествовать. По словам чиновницы, поездка за границу – это рискованное и ответственное мероприятие, а чтобы путешествовать, нужно иметь деньги и связи.
Представители туристического рынка и многие российские интернет-пользователи обвинили Марию Захарову в попытке разделить граждан страны на касты и потребовали отправить ее в отставку.