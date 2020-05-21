Следственный комитет проверят информацию о возможном двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России проводит проверку информации о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Для уточнения данной информации российские следователи обратились в посольство Бельгии в Москве
Следственный комитет России проводит проверку информации о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Для уточнения данной информации российские следователи обратились в посольство Бельгии в Москве.
Baza сообщает, что сотрудники СКР направили официальный запрос в бельгийское посольство с целью выяснить, связана ли сенатор Еелена Мизулина с этой страной. Ранее СМИ сообщали, что в Бельгии проживает сын Мизулиной, а у нее самой может быть вид на жительство в этой стране.
В рамках проверки следователи побеседуют с журналистами, чтобы выяснить, каким образом они узнали о якобы имеющемся у сенатора гражданстве Бельгии или виде на жительство в этой стране.
Напомним, что сама Елена Мизулина уверяет, что никакого гражданства Бельгии у нее нет. Ранее она направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения «фейковой информации». Правоохранительные органы начали проверку по признакам нарушения статей «Клевета» и «Оскорбление представителя власти».